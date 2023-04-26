موسكو لا ترى «أي تقدم» لتمديد اتفاق الحبوب الأوكرانية
مزراع يحصد القمح في أوكرانيا
26 ابريل 2023 18:17
أكدت روسيا الأربعاء أنها لا ترى «أي تقدم» في رفع العقبات أمام صادراتها من الأسمدة، وهو شرط وضعته موسكو لتمديد اتفاق الحبوب الأوكراني الذي ينتهي في منتصف مايو.
وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف النائب السابق لوزير الخارجية في مؤتمر صحافي الأربعاء «حتى الآن لا نرى أي تقدم».
وحدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «طريقاً للمضي قدماً» يسمح بتمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية الذي ساعد في تخفيف أزمة الغذاء العالمية الحادة التي أثرت على مئات الملايين من الناس في العالم.
وتنتهي هذه الاتفاقية في 18 مايو.
وقالت الأمم المتحدة، إن غوتيريش رسم في رسالته إلى الرئيس فلاديمير بوتين «الخطوط العريضة للطريقة المقترحة للمضي قدمًا لتحسين وتوسيع وتمديد» الاتفاقية التي تسمح منذ يوليو الماضي بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود رغم الحرب.
ومدد الاتفاق في 19 مارس. لكن موسكو اقترحت ستين يوما بدلاً من التمديد الضمني المتفق عليه في البداية لمدة 120 يوماً وأصرت على الامتثال للجزء الآخر من الاتفاقية - بين روسيا والأمم المتحدة - الذي يتعلق بصادراتها من الأسمدة.
وأكد السفير الروسي في جنيف «نقدر جهود الأمم المتحدة. الأمم المتحدة تحاول بذل أقصى جهودها (...) لكننا حتى الآن لم نشهد سوى الوعود».