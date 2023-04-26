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البيت الأبيض يؤكد مقتل أميركي ثانٍ في السودان

من السودان
26 ابريل 2023 18:13

قال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن أميركياً ثانياً لقي حتفه في السودان، أمس الثلاثاء، في ظل العنف بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض للصحفيين، إن العنف تراجع بشدة في السودان وإن الولايات المتحدة تعمل بنشاط لتسهيل إجلاء عدد صغير من الأميركيين الراغبين في مغادرة البلاد.

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المصدر: وكالات
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السودان
البيت الأبيض
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