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أوكرانيا توجه اتهامات لـ«الناتو» بشأن قبول عضويتها

دبابة تابعة للجيش الأوكراني قرب باخموت
26 ابريل 2023 17:48

اتهم وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا حلف شمال الأطلسي «الناتو» بالافتقار «للإرادة السياسة» للسماح لبلاده بالانضمام للحلف سريعاً.
وقال كوليبا، في حوار مع شبكة «سي إن إن» التلفزيونية الأميركية، إن «كل شيء ممكن عندما تتوافر الإرادة السياسية».
وأوضح كوليبا أنه «طالما بقيت أوكرانيا خارج الناتو، سوف تكون هناك خطورة تكرار» الأزمة الحالية.
ودعا وزير الخارجية الأوكراني، في مقال نشرته وزارة الخارجية، دول «الناتو» إلى «التوقف عن خلق الأعذار وبدء عملية الانضمام للحلف».
وأشار كوليبا إلى قمة «الناتو» 2008، التي عقدت في بوخارست (عاصمة رومانيا)، والتي حصلت فيها أوكرانيا على صفة الدولة المرشحة لعضوية محتملة في الحلف.
وفي القمة التالية التي عقدت في ليتوانيا في يوليو، توقعت كييف الحصول على التزامات تتعلق بالعضوية من الحلف. مع ذلك، حتى الآن لا يوجد إطار زمني محدد لانضمام أوكرانيا، واتخاذ مثل هذه الخطوة قبل انتهاء الأزمة أمر يبدو غير مرجح بصورة كبيرة.
وأرجعت روسيا عمليتها الخاصة في أوكرانيا، التي بدأت في فبراير 2022، إلى رغبتها في منع انضمام أوكرانيا لـ«الناتو».

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المصدر: د ب أ
أوكرانيا
حلف شمال الأطلسي
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