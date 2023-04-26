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مصر تستأنف العمل بنظام التوقيت الصيفي
من القاهرة
26 ابريل 2023 17:45
أعلن مجلس الوزراء المصري، في بيان اليوم الأربعاء، بدء العمل بالتوقيت الصيفي وتقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة، اعتباراً من بعد غدٍ الجمعة.
وسيستمر العمل بالتوقيت الجديد من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام.
وكان مجلس الوزراء قد أعلن في مارس عزمه استئناف العمل بنظام التوقيت الصيفي بعد توقف دام سبعة أعوام، في إطار الجهود الحكومية لتوفير الطاقة.
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