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الصين ترسل وفداً إلى أوكرانيا للبحث عن «تسوية» للنزاع

من العاصمة الأوكرانية كييف
26 ابريل 2023 17:40

أعلنت الحكومة الصينية، الأربعاء، أنها سترسل وفداً إلى أوكرانيا بهدف البحث عن «تسوية سياسية» للنزاع، بعد الإعلان عن أول مكالمة هاتفية بين الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، منذ بدء الغزو الروسي.

وقالت وزارة الخارجية الصينية خلال مؤتمر صحفي إن «الجانب الصيني سيرسل ممثلاً خاصاً عن الحكومة الصينية، مسؤولاً عن الشؤون الأوروبية الآسيوية، إلى أوكرانيا ودول أخرى لإجراء محادثات معمقة مع جميع الأطراف من أجل تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية».

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المصدر: وكالات
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