روسيا تشيد بدور الصين في البحث عن حل لأزمة أوكرانيا

ذكرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أنها تلاحظ استعداد الصين للانخراط في عملية السلام في أوكرانيا.

تأتي التصريحات الروسية بعد أن أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ اتصالاً هاتفياً بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية: «نلاحظ استعداد الجانب الصيني لبذل الجهود لتأسيس عملية تفاوض».

أعلنت الحكومة الصينية، اليوم الأربعاء، أنها سترسل وفداً إلى أوكرانيا بهدف البحث عن «تسوية سياسية» للأزمة الحالية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، خلال مؤتمر صحفي، إن «الجانب الصيني سيرسل ممثلاً خاصاً عن الحكومة الصينية، مسؤولاً عن الشؤون الأوروبية الآسيوية، إلى أوكرانيا ودول أخرى لإجراء محادثات معمقة مع جميع الأطراف من أجل تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية».