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القبض على مراهق بعد العثور على جثة طفلة في فرنسا

عناصر من الشرطة الفرنسية
26 ابريل 2023 17:02

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على مراهق بعد العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر خمسة أعوام.

وذكر مصدر، اليوم الأربعاء، أن الأم أبلغت عن افتقادها لطفلتها أمس الثلاثاء، عقب أن اختفت أثناء لعبها خارج منزلها في بلدة راميرفيلر، التي يبلغ تعداد سكانها 5000 نسمة.

وعثرت الشرطة على جثة الطفلة في كيس قمامة في شقة، على بعد 200 متر من منزل الأسرة.

وفقاً للمصدر، فإن الصبي المراهق 15 عاماً تورط في جرائم من قبل، وطلب الشرطة بنفسه للإبلاغ عن الجثة.

أثارت الحادثة صدمة كبيرة في البلدة الصغيرة.

وقال عمدة البلدة جان بيير ميشيل: «ما حدث يعد أمراً مأساوياً. لا يوجد كلمات تصفه، الأمر مروع».

 

 

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