هدية أميركية «كبيرة» لكوريا الجنوبية لتعزيز قدرات الردع
غواصة أميركية (أرشيفية)
26 ابريل 2023 16:48
سترسل الولايات المتحدة غواصة نووية لتتوقف في كوريا الجنوبية بهدف تعزيز قدرات الردع في مواجهة كوريا الشمالية، بحسب ما أعلن مسؤول أميركي كبير الأربعاء.
وقال المسؤول إن الإجراءات التي سيتم الإعلان عنها الأربعاء لم يرى مثلها منذ حقبة الحرب الباردة، وتأتي بهدف تعزيز قدرات الردع في مواجهة أنشطة كوريا الشمالية النووية.
وسيصدر الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول الذي يزور الولايات المتحدة حاليا وثيقة ستسمى "إعلان واشنطن"، وستحدد بالإضافة إلى تعزيز المظلة العسكرية الأميركية، زيادة تبادل المعلومات مع سيول.
ويأتي هذا الإجراء ردا على تصعيد التوتر مع قيام كوريا الشمالية بزيادة تجارب إطلاق الصواريخ.
وأجرت بيونغ يانغ هذا العام عددًا قياسيًا من التجارب على إطلاق صواريخ، شملت خلال الشهر الجاري اختبارًا لأول صاروخ بالستي يعمل بالوقود الصلب.