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نقابة أطباء السودان تكشف عدد قتلى وجرحى الاشتباكات

من الخرطوم
26 ابريل 2023 16:43

 أعلنت نقابة أطبـاء السـودان، اليوم الأربعاء، ارتفاع ضحايا الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى 295 حالة وفاة بين  المدنيين و1790 حالة إصابة.

وقالت النقابة، في منشور أوردته على صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن الاشتباكات مازالت جارية بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة، وأسفرت عن مزيد من الضحايا يجري حصرهم حتى اللحظة في العاصمة والأقاليم.

وأشارت إلى أنه  يوجد العديد و الكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر، لافتة إلى عدم التمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.

وكشفت النقابة عن أن أمس  الثلاثاء  شهد سقوط  أربع  حالات وفاة بين المدنيين، و91 حـالة إصابة، من بينها عديد من الحالات غير المستقرة.

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المصدر: وكالات
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع
السودان
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