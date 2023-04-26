روسيا تعلن طرد 10 دبلوماسيين نرويجيين

أعلنت روسيا، الأربعاء، طرد عشرة دبلوماسيين نرويجيين، رداً على طرد أوسلو 15 موظفاً في السفارة الروسية لديها اتهمتهم بالتجسس في منتصف أبريل، وسط تدهور العلاقات الدبلوماسية لموسكو منذ بدء الهجوم على أوكرانيا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إنها استدعت السفير النروجي لديها روبرت كفيلي وأبلغته بعمليات الطرد هذه «في إطار إجراءات انتقامية»، معبّرة عن «احتجاجها الشديد» على طرد النرويج دبلوماسيين روساً.
وعبرت الوزارة عن «احتجاجها الشديد» على طرد الدبلوماسيين الروس من قبل أوسلو، معربة عن أسفها لأن هذا «العمل العدائي» زاد من تدهور العلاقات التي «تدنت أساساً إلى مستوى حرج».
وأضافت الوزارة أن «المزيد من الإجراءات ستتبع بعد الأعمال غير الودية في أوسلو، بما في ذلك فرض قيود على توظيف البعثات الدبلوماسية النرويجية لموظفين يحملون الجنسية الروسية».