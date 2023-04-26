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رغم الهدنة.. اشتباكات عنيفة في الخرطوم

من الخرطوم
26 ابريل 2023 16:10

كشفت مصادر إخبارية، اليوم الأربعاء، عن وقوع اشتباكات غرب أمدرمان في منطقة الإذاعة والتلفزيون.

وأفاد سكان الخرطوم، ومدينة أم درمان المجاورة بوقوع اشتباكات متفرقة في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء بين الجيش وقوات الدعم السريع، مشيرين في الوقت ذاته إلى تراجع حدة القتال في اليوم الثاني من الهدنة.

وقال شهود عيان إن الكثير من سكان العاصمة غادروا منازلهم بحثا عن الطعام والماء، واصطفوا أمام المخابز أو متاجر البقالة.

وقام البعض بتفتيش المحلات التجارية أو المنازل التي دمرت أو نهبت أثناء القتال، فيما انضم آخرون إلى عشرات الآلاف الذين تدفقوا خارج المدينة في الأيام الأخيرة.

 

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المصدر: وكالات
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قوات الدعم السريع
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