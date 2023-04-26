الخميس 27 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

أردوغان يعلق حملته الانتخابية بسبب مشاكل صحية "طفيفة"

أردوغان
26 ابريل 2023 14:10

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه ألغى تجمعات حملته الانتخابية المقررة اليوم الأربعاء بسبب "مرض طفيف".

وقال أردوغان، عبر تويتر، "سأخلد إلى الراحة في المنزل اليوم كما نصح أطباؤنا" مشيرا إلى المشاكل الصحية التي عانى منها أمس الثلاثاء.

وقال الرئيس أردوغان إنه سيستأنف الحملة غدا الخميس. وكان من المقرر أن يلقي أردوغان خطابات انتخابية في ثلاث محافظات منفصلة بوسط الأناضول اليوم الأربعاء. واضطر أردوغان، في وقت متأخر أمس الثلاثاء، إلى قطع مقابلة تلفزيونية مباشرة لفترة وجيزة بعد أن عانى مما وصفه لاحقا بأنه اضطراب في المعدة.

وعاد الرجل البالغ من العمر 69 عاما في وقت لاحق لإنهاء المقابلة، حيث قال إن الحملة الانتخابية المكثفة أدت إلى بعض المشاكل "الخطيرة" في المعدة. وقال أردوغان المريض إنه فكر في إلغاء المقابلة في وقت مبكر. ومن جهته، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، عبر تويتر، " رئيسنا، الحمد لله، بصحة جيدة."

وتمنى مرشح المعارضة للرئاسة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، عبر تويتر، الشفاء العاجل لأردوغان.والانتخابات البرلمانية والرئاسية مقررة في 14 مايو المقبل.

أخبار ذات صلة
أردوغان يلغي أنشطة حملته الانتخابية يوما إضافيا بداعي المرض
المرض يقعد أردوغان عن أنشطة حملته الانتخابية
المصدر: د ب أ
انتخابات
تركيا
رجب طيب أردوغان
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
متروبوليتان كابيتال العقارية تسجل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023
الاقتصادي
متروبوليتان كابيتال العقارية تسجل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023
اليوم 09:35
شمة حمدان تحيي حفلاً في أول بطولة عالمية للبادل
الإمارات
شمة حمدان تحيي حفلاً في أول بطولة عالمية للبادل
اليوم 13:30
«قطبا المغرب» ينشدان «ريمونتادا» في «الأبطال»
الرياضي
«قطبا المغرب» ينشدان «ريمونتادا» في «الأبطال»
اليوم 13:09
5 أندية تزين قائمة «المتتاليات» في الكأس
الرياضي
5 أندية تزين قائمة «المتتاليات» في الكأس
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©