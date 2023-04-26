أردوغان يعلق حملته الانتخابية بسبب مشاكل صحية "طفيفة"
أردوغان
26 ابريل 2023 14:10
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه ألغى تجمعات حملته الانتخابية المقررة اليوم الأربعاء بسبب "مرض طفيف".
وقال أردوغان، عبر تويتر، "سأخلد إلى الراحة في المنزل اليوم كما نصح أطباؤنا" مشيرا إلى المشاكل الصحية التي عانى منها أمس الثلاثاء.
وقال الرئيس أردوغان إنه سيستأنف الحملة غدا الخميس. وكان من المقرر أن يلقي أردوغان خطابات انتخابية في ثلاث محافظات منفصلة بوسط الأناضول اليوم الأربعاء. واضطر أردوغان، في وقت متأخر أمس الثلاثاء، إلى قطع مقابلة تلفزيونية مباشرة لفترة وجيزة بعد أن عانى مما وصفه لاحقا بأنه اضطراب في المعدة.
وعاد الرجل البالغ من العمر 69 عاما في وقت لاحق لإنهاء المقابلة، حيث قال إن الحملة الانتخابية المكثفة أدت إلى بعض المشاكل "الخطيرة" في المعدة. وقال أردوغان المريض إنه فكر في إلغاء المقابلة في وقت مبكر. ومن جهته، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، عبر تويتر، " رئيسنا، الحمد لله، بصحة جيدة."
وتمنى مرشح المعارضة للرئاسة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، عبر تويتر، الشفاء العاجل لأردوغان.والانتخابات البرلمانية والرئاسية مقررة في 14 مايو المقبل.