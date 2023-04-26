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إجلاء مئات البريطانيين من السودان إلى قبرص

إجلاء مئات البريطانيين من السودان إلى قبرص
26 ابريل 2023 13:33

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية إجلاء مئات البريطانيين من السودان في الوقت الذي يسابق فيه الجيش البريطاني الزمن لإحضار الرعايا البريطانيين إلى بر الأمان قبل انتهاء وقف إطلاق النار.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن الرحلات الجوية بدأت في الهبوط في قبرص مساء أمس الثلاثاء واستمرت طوال الليل، مع التخطيط للمزيد من الرحلات اليوم الأربعاء.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان اليوم الأربعاء إنه تم إجلاء ما بين 200 و 300 شخص حتى الآن. وأضافت برافرمان "نحن نبدأ الآن عملية واسعة النطاق، ونعمل مع أكثر من 1000 فرد من سلاح الجو الملكي والقوات المسلحة".

وقالت برافرمان إن الحكومة مسؤولة عن التعامل مع "مجموعة أكبر من الرعايا البريطانيين في السودان مقارنة بالعديد من الدول الأخرى".

 

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المصدر: وكالات
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السودان
قبرص
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