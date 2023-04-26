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الهدنة تدخل يومها الثاني وتواصل عمليات الإجلاء من السودان

طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية تقل مواطنين فرنسيين ومواطنين أوروبيين آخرين ، تم إجلاؤهم من السودان عبر جيبوتي
26 ابريل 2023 10:15

دخل وقف إطلاق النار المبرم في السودان برعاية أميركية يومه الثاني لكنه لا يزال هشاً  فيما تواصلت عمليات إجلاء الرعايا مع وصول سفينة على متنها 1687 مدنيا إلى السعودية الأربعاء.

وتجدد النزاع في السودان في وقت متأخر من أمس الثلاثاء بالرغم من إعلان الطرفين وقف إطلاق النار.

فالمواجهات في محيط "مواقع استراتيجية" في العاصمة الخرطوم "استمرت إلى حد كبير أو اشتدت في بعض الحالات" حسبما أوضح رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتيس متحدثا من بورتسودان في شرق البلاد إلى حيث نقلت الأمم المتحدة بعض موظفيها.

ومع انخفاض نسبي في حدة النزاع في معظم أنحاء مدينة الخرطوم البالغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة، نظمت الحكومات الأجنبية عمليات إجلاء عبر قوافل برية وطائرات وسفن لإخراج الآلاف من مواطنيها.

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وفي إطار عمليات الإجلاء أعلنت وزارة الخارجيّة السعوديّة أنّ سفينة تقلّ 1687 مدنيّاً من أكثر من 50 دولة فرّوا من العنف في السودان قد وصلت إلى السعوديّة الأربعاء، في أكبر عمليّة إنقاذ من نوعها تُنفّذها المملكة حتّى الآن.
والمجموعة تمّ نقلها "من خلال إحدى السفن التابعة للمملكة"، حسبما قالت وزارة الخارجيّة في بيان، مؤكّدةً حرص المملكة على "توفير كامل الاحتياجات الأساسيّة للرعايا الأجانب تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم".
وأضافت الوزارة أنها قامت بإجلاء ما مجموعه 2148 شخصا من بينهم أكثر من 2000 من الرعايا الأجانب.
كما وصلت طائرة نقل عسكرية بريطانية إلى قبرص.

وأظهرت لقطات من تلفزيون رويترز أن الدفعة الأولى من المواطنين الأتراك الذين جرى إجلاؤهم من السودان قد عادت إلى تركيا اليوم الأربعاء مع وصول أكثر من 100 شخص بالطائرة إلى مطار إسطنبول.

وجاء الأتراك من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا التي سافروا إليها بطريق البر من العاصمة السودانية الخرطوم.
ومن المتوقع تسيير المزيد من الرحلات في وقت لاحق اليوم الأربعاء لإجلاء باقي المواطنين الأتراك الذين عبروا إلى إثيوبيا من السودان.

 

المصدر: وكالات
إجلاء
السودان
الخرطوم
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