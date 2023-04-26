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حريق يدمر قرية روسية

حريق يدمر قرية روسية
26 ابريل 2023 12:45

قُتل شخص واحترق نحو مئة منزل في قرية بجبال الأورال الروسية الثلاثاء، إثر اندلاع حريق لا تزال أسبابه مجهولة حسب خدمات الطوارئ.
وقالت وزارة الطوارئ الروسية على تلغرام "في المجموع تضرر 92 مبنى بسبب النيران وسُجلت وفاة واحدة خلال إطفاء الحرائق وإزالة الأنقاض".
ولم تحدد سبب الحريق لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أن حرائق عدة اندلعت في المنطقة الثلاثاء.
وقعت الكارثة في قرية سوسفا بمنطقة سفيردلوفسك البالغ عدد سكانها نحو 7 آلاف نسمة.

تُظهر مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد مروعة تبيّن شوارع محاطة بنيران ودخان.

وقالت الوزارة إن "الانتشار السريع للحريق سهّله وجود كمية كبيرة من الغطاء النباتي الجاف والرياح العاتية والبعد عن مصادر المياه".

وأشارت إلى أن رجال الإطفاء بنوا "خطوط أنابيب من نهر سوسفا بطول إجمالي يبلغ 2 كيلومتر" من أجل الحصول على مياه. وشارك في العمليات 120 شخصا وطائرة هليكوبتر.

 

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المصدر: وكالات
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