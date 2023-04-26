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بايدن يحضر قمة مجموعة السبع في هيروشيما

بايدن
26 ابريل 2023 07:43

يحضر الرئيس الأميركي جو بايدن قمة مجموعة السبع من 19 إلى 21 مايو في هيروشيما باليابان حسبما أعلن البيت الأبيض الثلاثاء. 
وسيتطرق بايدن مع رؤساء دول مجموعة السبع خصوصا إلى "الدعم الثابت لأوكرانيا" و"أزمتي الغذاء والمناخ" وإلى سبل "ضمان نمو اقتصادي شامل ومرن" والجهود المبذولة "للانتقال إلى طاقة نظيفة"، وفق ما أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في بيان.

ويتوجه الرئيس الديموقراطي أيضا إلى سيدني في 24 مايو لحضور قمة "الرباعية" (تحالف كواد) التي تجمع الولايات المتحدة وأستراليا واليابان والهند. 

وسيناقش رؤساء دول وحكومات هذه البلدان الأربعة سبل "تعميق تعاونهم في مجال التقنيات المتطورة الجديدة والبنية التحتية والصحة العالمية والتغير المناخي" وسواها من المواضيع الأساسية بالنسبة إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ حسب جان بيير.

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المصدر: وكالات
هيروشيما
مجموعة السبع
جوبايدن
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