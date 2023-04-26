بايدن يبحث مع نظيره الكوري الجنوبي تعزيز التعاون

الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن يزوران النصب التذكاري للحرب الكورية مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول وزوجته كيم كيون هي ، في واشنطن
26 ابريل 2023 07:28
استقبل الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء نظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول في واشنطن في اليوم الأول من زيارة دولة تستهدف تعزيز التحالف بين البلدين. وزار يون الذي من المقرر أن تستمر زيارته للولايات المتحدة ستة أيام، مركز غودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا في ضواحي واشنطن برفقة نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس. كما وضع إكليل زهر على قبر الجندي المجهول في مقبرة أرلينغتون الوطنية، قبل أن ينضم إلى الرئيس الأميركي عند النصب التذكاري لقدامى المقاتلين في الحرب الكورية الواقع في وسط العاصمة. وأبرز ما تتضمنه زيارة الدولة هذه هو لقاء الأربعاء في البيت الأبيض يليه مؤتمر صحافي وحفل عشاء. وهذه ثاني زيارة دولة لزعيم أجنبي في عهد بايدن، بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ديسمبر الماضي. وتم منذ أيام تزيين العاصمة بأعلام كوريا الجنوبية. وبعيدا من المراسم، يناقش الرئيسان تعزيز تعاونهما، بما في ذلك العسكري. وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان للصحافة الاثنين إن الزعيمين أجريا أربع "تبادلات" منذ أن تولى يون منصبه قبل أقل من عام وتمكنا من تطوير "علاقة".