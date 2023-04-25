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سوداني يتحدى معارك الخرطوم ليعتني بالحيوانات

أعمدة الدخان تتصاعد من الخرطوم
26 ابريل 2023 00:53

وجد السوداني عثمان صالح صعوبة في حماية أسرته خلال القتال العنيف المستمر في الخرطوم منذ أيام، لكنه لا يزال يكافح لإطعام الأسود والحيوانات البرية الأخرى في محمية يديرها.

وقال «نكافح من ناحية لإطعام عائلتنا وأطفالنا والمقربين لنا».

وأضاف في مقابلة مصورة من محمية الباقير جنوب شرقي الخرطوم «وفي الوقت نفسه، لا يمكننا التخلي عن المسؤولية تجاه الحيوانات التي عملنا بجد لإنقاذها والاعتناء بها».

ومنذ اندلاع الاشتباكات في 15 أبريل، غادر عشرات الآلاف بالفعل إلى بلدان مجاورة رغم الضبابية التي تكتنف الأوضاع هناك.

وقال صالح الذي يسافر 15 كيلومتراً حتى ضواحي الخرطوم لرعاية وإطعام أكثر من 200 حيوان، من بينها 25 أسداً وستة ضباع «ليس لدينا إمدادات ولا وقود ولا كهرباء ولا ماء».

وأضاف «نخاطر حقاً بحياتنا كل يوم في محاولة للوصول (إلى المحمية)، وإن لم يكن كل يوم، فكل يومين».

وقال «الخطر الأكبر في الوقت الحالي هو أنه إذا استمر شعور هذه الحيوانات بالضيق وعدم الارتياح، فقد تحاول الهرب»، مشيراً إلى أن النظام الذي يؤمن الحظائر لا يعمل من دون كهرباء.

وقال صالح إن فريقه تعرض لرصاص حي في الأيام الأولى من القتال، وأصابت القذائف مناطق بالمحمية، من بينها حظيرة الأسود.

ويزيد انتشار أعمال النهب من مخاوفه.

 

 

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