مقتل 3 أطفال بانفجار لغم بشمال شرق سوريا

دمشق (وكالات)

أعلنت مصادر سورية مقتل 3 أطفال وإصابة 2 آخرين في محيط بلدة تل تمر، جراء انفجار لغم أرضي شمال مدينة الحسكة بشمال شرق سوريا.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا» أمس، عن مصادر أهلية قولها إن «لغماً أرضياً بمنطقة قسرك 20 كم شرق تل تمر بريف الحسكة انفجر بمجموعة من الأطفال كانوا يجمعون حجارة بازلتية للبناء في المنطقة».

ولفتت المصادر إلى أن «الانفجار أدى إلى مقتل طفلتين مباشرة، وتم نقل الآخرين إلى مستشفى تل تمر ليتوفى طفل ثالث لاحقاً، جراء الإصابة البالغة، فيما لا يزال الطفلان الآخران في حالة حرجة».