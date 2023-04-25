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اجتماع رباعي في موسكو يؤكد وحدة الأراضي السورية

اجتماع رباعي في موسكو يؤكد وحدة الأراضي السورية
26 ابريل 2023 01:04

موسكو (وكالات) 

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أجرى وزراء الدفاع ورؤساء المخابرات في تركيا وروسيا وإيران وسوريا محادثات في موسكو أمس، وصفتها أنقرة وموسكو بأنها «بناءة»، جاءت في إطار جهود لإعادة بناء العلاقات بين أنقرة ودمشق.
وقالت وزارتا الدفاع التركية والروسية في بيانين منفصلين إن الوزراء ورؤساء المخابرات ناقشوا في الاجتماع تعزيز الأمن في سوريا وتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.
وأفاد البيانان بأن الدول الأربع أكدت مجدداً رغبتها في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وضرورة تكثيف الجهود من أجل عودة اللاجئين السوريين سريعاً إلى وطنهم.
وعقد وزيرا الدفاع السوري والتركي محادثات قبل ذلك في موسكو في ديسمبر، في الاجتماع الأعلى مستوى بين البلدين منذ بدء الأزمة. وقال وزير الخارجية التركي الأسبوع الماضي إنه من المحتمل عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الأربع في أوائل مايو أيار للبناء على محادثات ديسمبر كانون الأول، لكنه أعلن بعد ذلك إنه تم تأجيله لأن الأطراف لم تتمكن من الاتفاق على موعد.

موسكو
روسيا
سوريا
إيران
تركيا
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