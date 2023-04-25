ليبيا.. 57 قتيلاً بعد غرق قاربي مهاجرين في «المتوسط»

حسن الورفلي (بنغازي)

أعلن مسؤول في خفر السواحل الليبي وعامل إغاثة، أمس، أن المياه جرفت ما لا يقل عن 57 جثة بعد غرق قاربي مهاجرين في البحر المتوسط قبالة بلدتين في غرب البلاد.

ووفقاً لأحد الناجين، فإن نحو 80 راكباً كانوا على متن قارب انطلق باتجاه أوروبا عند الثانية تقريباً من صباح أمس الثلاثاء، ويروي أن مشادة وقعت فيما كان القارب يغرق إلا أن المسؤول عنه رفض التوقف.

وقال مسؤول بخفر السواحل إنه تم انتشال 11 جثة إحداها لطفل قبالة القره بوللي شرق طرابلس.

وذكر عامل إغاثة تابع للهلال الأحمر في صبراتة بغرب طرابلس أنهم انتشلوا 46 جثة خلال الأيام الستة الماضية من على الشاطئ، جميعهم «مهاجرون غير شرعيين» كانوا على متن قارب واحد. وقال عامل الإغاثة إنه من المتوقع أن تجرف المياه المزيد من الجثث خلال الأيام المقبلة.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة هذا الشهر إن 441 مهاجراً ولاجئاً غرقوا في مطلع عام 2023 أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط من شمال أفريقيا إلى أوروبا، وهو أكبر عدد من الوفيات يتم تسجيله في 3 أشهر خلال السنوات الـ6 المنصرمة.

وفي سياق آخر، جددت البعثة الأممية في ليبيا، أمس، استعدادها لتقديم دعمها الفني واللوجستي للجنة (6+6) المشتركة، المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لوضع قوانين انتخابية. ودعا المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» إلى تسريع عمل لجنة 6+6، لوضع القوانين الانتخابية في إطار زمني محدّد، مشدداً على ضرورة إنجاز القوانين الانتخابية في الوقت المناسب، كي تبدأ المفوضية العليا للانتخابات في تنفيذ العملية الانتخابية بحلول شهر يوليو المقبل. جاء ذلك في تغريدة للبعثة على حسابها في «تويتر»، مرفقة بجزء من إحاطة للمبعوث الأممي، عبد الله باتيلي، قدمها في 18 أبريل الجاري.

وتشكلت لجنة 6+6 من مجلسي النواب استناداً إلى التعديل الدستوري، المقر من المجلسين، والذي ينص في مادته الثلاثين على «تشكل لجنة مشتركة من قبل مجلسي النواب والدولة بواقع ستة (6) أعضاء عن كل مجلس للتوافق بأغلبية الثلثين من أعضاء كل مجلس، وذلك لإعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات».