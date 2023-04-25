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اليابان تغلق سفارتها في السودان مؤقتاً

اليابان تغلق سفارتها في السودان مؤقتاً
26 ابريل 2023 01:04

طوكيو (وكالات)

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أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، ومسؤولون، أمس، أن اليابان أجلت 45 من رعاياها من السودان وأغلقت سفارتها هناك مؤقتاً. وقال كيشيدا للصحفيين: «أقلع 45 شخصاً من شرق السودان متجهين إلى جيبوتي في طائرة نقل أرسلتها القوات اليابانية». وقال إن 4 يابانيين آخرين تمكنوا أيضاً من مغادرة السودان إلى جيبوتي وإثيوبيا بمساعدة فرنسا ومنظمات دولية.
وقال وزير الخارجية الياباني في بيان، إن السفارة باتت مغلقة موقتاً بعد إجلاء طاقمها. وسبق أن أعلنت اليابان أن نحو 60 من رعاياها موجودون في السودان، قبل أن تقرر إجلاءهم.

السودان
الجيش السوداني
أزمة السودان
الدعم السريع
قوات الدعم السريع
اليابان
فوميو كيشيدا
رئيس الوزراء الياباني
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