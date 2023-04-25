سويسرا: قد لا نستطيع إخراج جميع رعايانا من السودان

جنيف (وكالات)

قال وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس، أمس، إن بلاده تترقب الفرص لإجلاء رعاياها المتبقين في السودان، لكنه أقر بأنه قد لا يكون ممكناً إخراج من يحملون الجنسية السودانية.

وأغلقت سويسرا بالفعل سفارتها في الخرطوم وأجلت الموظفين وعائلاتهم، مستفيدة من الهدوء الحذر.

وقال الوزير في المطار: «هناك فرص ويتعين أن يستعد الراغبون في مغادرة البلاد والذين بوسعهم المغادرة، الذين لديهم تصريح بذلك»، مضيفاً أن سويسرا تتعاون مع الدول الغربية الأخرى بشأن إمكانية إعادة المزيد من المواطنين.

وتابع: «الأمر ليس سهلاً جداً لأنه لا يُسمح لحاملي الجنسية المزدوجة بمغادرة البلاد بسبب جنسيتهم السودانية، وسنرى ما سيحدث».

وقال، إن من بين حوالي 100 سويسري ما زالوا في البلاد، تحمل الأغلبية جوازات سفر سودانية.