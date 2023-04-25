الأمم المتحدة: 15 مليون سوداني يحتاجون للدعم

جنيف (وكالات)

أعلنت الأمم المتحدة، أن 15 مليون سوداني أصبحوا في حاجة عاجلة للدعم الإنساني، مشيرةً إلى أن نقص الإمدادات في الخرطوم يتفاقم وأن أسعار السلع الأساسية ترتفع بسرعة كبيرة. وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» أن عمله مستمر في السودان وأنه تم إنشاء مركز مؤقت في مدينة «بورتسودان». وتابع أن هناك نقصاً حاداً في الماء والغذاء نتيجة الاشتباكات المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مشيراً إلى قلقه من تداعيات القتال مما أدى إلى نقص الغذاء والأدوية وارتفاع الأسعار. كما أشار إلى أن نقص الإمدادات في العاصمة السودانية يتفاقم وأن أسعار السلع الأساسية ترتفع بسرعة كبيرة. وقال: «بعد 10 أيام من القتال، يصبح نقص الغذاء والمياه والأدوية والوقود حاداً بشدة، خاصة في الخرطوم والمناطق المحيطة بها». وأشار إلى تقارير عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية قائلاً إن أسعار المياه المعبأة تضاعفت وإن السيولة صارت شحيحة ويصعب الوصول إليها. واضطر المكتب إلى تقليص بعض أنشطته في أجزاء من السودان بسبب إعاقة عملياته الإنسانية.