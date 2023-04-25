السويد تطرد 5 دبلوماسيين روس

استوكهولم (وكالات)

طردت السويد، أمس، 5 دبلوماسيين روس بدعوى قيامهم بأنشطة «تتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية».

وقالت الخارجية السويدية، في بيان، إنه تم استدعاء سفير روسيا لدى استوكهولم فيكتور تاتارينتسيف، لإبلاغه بطرد الدبلوماسيين الخمسة بالسفارة الروسية في السويد.

وقال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، لتلفزيون «SVT Nyheter» المحلي: إن «أنشطتهم على أراضينا لا تتوافق مع وضعهم كدبلوماسيين، وتتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية»، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ولم تعلق روسيا بشكل فوري على الخطوة السويدية.

وفي 2022، طردت السويد ثلاثة دبلوماسيين روس رداً على الهجوم الروسي على أوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير الماضي.