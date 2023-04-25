مقتل شاب برصاص قناص «حوثي» في الحديدة

عدن (الاتحاد)

قتل مدني من أهالي محافظة الحديدة في مركز محافظة تعز، بعد أن أصابته رصاصة قناص تابع لجماعة الحوثي الانقلابية.

وأوضحت مصادر محلية أن القناص الحوثي الذي ارتكب الجريمة كان موجوداً في تبة بمحيط الدفاع الجوي عندما ارتكب الجريمة.

وأدانت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان أمس، في بيان مقتضب على «تويتر»، مقتل المواطن اليمني محمد عبدالفتاح الحضرمي البالغ من العمر 28 عاماً، برصاص قناصة جماعة الحوثي أثناء وجوده في بسطته لبيع الثلج بمنطقة بير باشا بمدينة تعز «جنوبي غرب اليمن».

وأوضحت المنظمة أن الضحية ينحدر من مدينة حيس بمحافظة الحديدة «غربي البلاد».

وبهذه الجريمة، ترتفع حصيلة الضحايا في تعز خلال 48 ساعة إلى 4 شهداء و9 جرحى في عمليتين إرهابيتين نفذتهما جماعة الحوثي الانقلابية في منطقتي «موزع» و«بير باشا».