الأربعاء 26 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مقتل شاب برصاص قناص «حوثي» في الحديدة

أرشيفية
26 ابريل 2023 01:03

عدن (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الأمم المتحدة تدعو للمساهمة بـ«خطة طوارئ» لإنقاذ صافر في اليمن
اليمن: «الحوثي» تعمق المأساة الإنسانية

قتل مدني من أهالي محافظة الحديدة في مركز محافظة تعز، بعد أن أصابته رصاصة قناص تابع لجماعة الحوثي الانقلابية.
وأوضحت مصادر محلية أن القناص الحوثي الذي ارتكب الجريمة كان موجوداً في تبة بمحيط الدفاع الجوي عندما ارتكب الجريمة.
وأدانت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان أمس، في بيان مقتضب على «تويتر»، مقتل المواطن اليمني محمد عبدالفتاح الحضرمي البالغ من العمر 28 عاماً، برصاص قناصة جماعة الحوثي أثناء وجوده في بسطته لبيع الثلج بمنطقة بير باشا بمدينة تعز «جنوبي غرب اليمن».
وأوضحت المنظمة أن الضحية ينحدر من مدينة حيس بمحافظة الحديدة «غربي البلاد».
وبهذه الجريمة، ترتفع حصيلة الضحايا في تعز خلال 48 ساعة إلى 4 شهداء و9 جرحى في عمليتين إرهابيتين نفذتهما جماعة الحوثي الانقلابية في منطقتي «موزع» و«بير باشا».

الحديدة
جماعة الحوثي
اليمن
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
البرازيل تنتظر أنشيلوتي
الرياضي
البرازيل تنتظر أنشيلوتي
اليوم 01:29
«دولي السيارات» يعتمد «السبرينت الجديد» في فورمولا1
الرياضي
«دولي السيارات» يعتمد «السبرينت الجديد» في فورمولا1
اليوم 01:25
خليفة شاهين المرر يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الامارات: دعم الجهود الدولية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط
اليوم 01:05
نازحون سودانيون من الخرطوم جراء الاشتباكات (رويترز)
عربي ودولي
نازحون يفترشون الطرق في الخرطوم بسبب انقطاع الوقود
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©