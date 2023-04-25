غرق 11 مهاجراً قبالة سواحل غرب ليبيا

انتشل خفر السواحل الليبيون الثلاثاء جثث 11 مهاجراً، بينهم طفلة، بعد غرق قاربهم المتجه إلى أوروبا، بحسب مصور لفرانس برس في المكان.
صباح الثلاثاء، تم إبلاغ السلطات المحلية بوجود جثث عشرة رجال وفتاة تطفو على المياه على بعد أمتار قليلة من شاطئ مدينة القره بوللي على بعد 50 كيلومتراً شرق طرابلس.
ونجح أربعة أشخاص في العودة إلى شاطئ القره بوللي الذي يسهل الوصول إليه بسبب هدوء مياهه، وقد شاهدهم مصور وكالة فرانس برس مستلقين على الرمال مرهقين يحاولون استعادة قوتهم بتناول القليل من الخبز والحليب الذي قدمه لهم عناصر الإنقاذ.
عادة ما يحاول الناجون من غرق قوارب الهجرة الفرار، إذا لم يكونوا منهكين للغاية، بمجرد عودتهم إلى اليابسة حتى لا يتعرضوا لخطر الاحتجاز.
وكان القارب يقلّ «نحو 80 مهاجراً» وغرق قرب الساحل، بحسب أحد الناجين.