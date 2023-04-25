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نائب وزير الدفاع الأوكراني السابق لـ«الاتحاد»: قواتنا لا تزال تسيطر على ثلث «باخموت»

نائب وزير الدفاع الأوكراني السابق لـ«الاتحاد»: قواتنا لا تزال تسيطر على ثلث «باخموت»
26 ابريل 2023 01:04

عبد الله أبو ضيف (كييف، القاهرة)

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أكد نائب وزير الدفاع الأوكراني السابق ليونيد بولياكوف أن القوات الأوكرانية مازالت تسيطر على ثلث باخموت، مضيفاً أن المعارك الدائرة من قرابة العام ونصف العام تسببت في تهجير عدد كبير من الشعب الأوكراني من أراضيه. 
وفي تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، قال نائب وزير الدفاع الأوكراني السابق إن أوكرانيا ستفعل كل ما في وسعها لتحرير الأراضي التي تسيطر عليها القوات الروسية، مؤكداً أن القوات الأوكرانية ما زالت تحتفظ بنحو ثلث المدينة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها أحرزت تقدماً في مدينة باخموت الأوكرانية، في حين نشر قائد عسكري أوكراني كبير صوراً مع قواته قائلاً إنهم يحتفظون بمواقعهم على الخطوط الأمامية التي تمر عبر المدينة التي دمرت بصورة شبه كاملة في بعض من أكثر المعارك دموية خلال المعارك المستمرة منذ 14 شهراً.
ونشر الكولونيل جنرال الأوكراني أولكسندر سيرسكي الصور والتعليق على تيليجرام في أعقاب بيان لوزارة الدفاع الروسية قالت فيه إن قواتها سيطرت على مربعين سكنيين آخرين في أحياء باخموت الغربية، وإن وحدات محمولة جواً تقدم تعزيزات إلى الشمال والجنوب.
وتعتبر روسيا باخموت نقطة انطلاق لمزيد من التقدم في شرق أوكرانيا.

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