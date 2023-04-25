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فرنسا ترحب بوقف إطلاق النار في السودان

من السودان
25 ابريل 2023 23:44

رحبت فرنسا الثلاثاء بـ «قبول» وقف إطلاق النار في السودان، وأعربت عن «حرصها» على احترامه للسماح بإجلاء المدنيين من مناطق القتال، وإيصال المساعدات الإنسانية.

ودعت الخارجية الفرنسية في بيان «الطرفين إلى الاحترام الكامل لوقف القتال، لا سيما لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان وسلامة المدنيين الذين ما زالوا موجودين في مناطق الاشتباكات».

وتابعت أن فرنسا «حريصة على الاحترام الفعال لوقف الأعمال العدائية الذي من شأنه أن يمكِّن من إحراز تقدم نحو وقف دائم لإطلاق النار ونحو إطلاق مفاوضات سياسية شاملة».

يجري الالتزام بوقف إطلاق النار جزئياً الثلاثاء في الخرطوم، بينما سرعت الدول الأجنبية جهودها لإجلاء مواطنيها.

 

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