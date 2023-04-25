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ليتوانيا تقر قانوناً لإعادة المهاجرين

أرشيفية
25 ابريل 2023 23:42

أقر برلمان ليتوانيا الثلاثاء تشريعا يسمح بإعادة طالبي اللجوء، في إجراء إضافي لمكافحة تدفق المهاجرين الذين يصلون إلى البلاد عبر الحدود مع بيلاروس.

وتقوم ليتوانيا، وهي من دول البلطيق الثلاث، بتطبيق منع دخول طالبي اللجوء منذ عام 2021، عندما حاول آلاف من المهاجرين أغلبهم من أفريقيا والشرق الأوسط دخول الاتحاد الأوروبي عبر ليتوانيا ولاتفيا وبولندا.

وانخفض عدد محاولات العبور مذاك، ولكن يواصل حرس الحدود في ليتوانيا رفض إدخال عشرات المهاجرين يوميا.

وقالت وزيرة الداخلية الليتوانية آجني بيلوتاتي للصحافيين «في ما يتعلق بالأمن القومي وحقوق الإنسان، لا يوجد حلول سهلة ولكن لا يوجد بدائل أيضاً».

وأضافت «على بلادنا أن تدافع عن نفسها».

 

 

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