بايدن يستقبل الرئيس الكوري الجنوبي

يستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الكوري الجنوبي يون سوك-يول الثلاثاء في واشنطن في اليوم الأول من زيارة دولة، لتعزيز التحالف بين البلدين.
وسيتوجه بايدن ويون مع زوجتيهما إلى نصب الحرب الكورية التذكاري في واشنطن.
والأربعاء، يتوجه يون وزوجته إلى البيت الأبيض في زيارة تتضمن حفل عشاء في مقر الرئاسة الأميركية وأحداثا رسمية أخرى.
وتتزامن زيارة الدولة الثانية هذه منذ انتخاب بايدن رئيسًا - بعدما كانت الأولى للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - مع الذكرى السبعين للتحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وتأتي الزيارة لتأكيد الالتزام "الراسخ" لواشنطن تجاه سيول، بحسب بيان.
وسيبحث الرئيسان تعزيز التعاون بين البلدين بما في ذلك التعاون العسكري في مواجهة التهديدات النووية لكوريا الشمالية.
وقال مستشار الأمن القومي في البيت الابيض جايك سوليفان الاثنين في مؤتمر صحافي إن الرئيسين تواصلا "اربع" مرات منذ تولي يون منصبه قبل أقل من عام.