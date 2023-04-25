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صاروخ سويدي شارد يسقط في النرويج

أرشيفية
25 ابريل 2023 22:16

تعطل صاروخ بحثي أطلقته شركة الفضاء السويدية من مركز إسرانج للفضاء في شمال السويد في ساعة مبكرة من صباح أمس الاثنين وسقط على بعد 15 كيلومترا داخل النرويج المجاورة.

وقالت الشركة في بيان إن الصاروخ وصل إلى ارتفاع 250 كيلومترا، حيث تجرى التجارب وسط انعدام الجاذبية.

وقال فيليب أولسون رئيس الاتصالات في الشركة لرويترز اليوم "سقط في الجبال من ارتفاع ألف متر وعلى بعد عشرة كيلومترات من أقرب تجمع سكني".

وأضاف أن هناك إجراءات روتينية تتخذ عندما لا تسير الأمور بالشكل الصحيح فيبلغون الحكومتين السويدية والنرويجية والجهات الفاعلة الأخرى.

وقالت الشركة إن العمل جار على استرجاع حمولة الصاروخ، ويتم التحقيق في التفاصيل الفنية وراء تحول مسار الرحلة بهذه الطريقة.

ولم يتسن الحصول على تعليق من هيئة الطيران المدني النرويجية.

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