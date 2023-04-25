الأربعاء 26 ابريل 2023
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
الامارات: دعم الجهود الدولية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط
نازحون يفترشون الطرق في الخرطوم بسبب انقطاع الوقود
الأمم المتحدة تدعو للمساهمة بـ«خطة طوارئ» لإنقاذ صافر في اليمن
نائب وزير الدفاع الأوكراني السابق لـ«الاتحاد»: قواتنا لا تزال تسيطر على ثلث «باخموت»
مساعٍ لإنقاذ اتفاق الحبوب في لقاء جوتيريش ولافروف
اجتماع رباعي في موسكو يؤكد وحدة الأراضي السورية
ليبيا.. 57 قتيلاً بعد غرق قاربي مهاجرين في «المتوسط»
الأمم المتحدة: 15 مليون سوداني يحتاجون للدعم
مستشارة سابقة للمبعوث الأميركي إلى السودان: الأزمة ليست وليدة اليوم والمجتمع الدولي يتحمل المسؤولية
السويد تطرد 5 دبلوماسيين روس
اليابان تغلق سفارتها في السودان مؤقتاً
مقتل 3 أطفال بانفجار لغم بشمال شرق سوريا
سويسرا: قد لا نستطيع إخراج جميع رعايانا من السودان
«مفوضية اللاجئين» توسع نطاق عملها في السودان
مقتل شاب برصاص قناص «حوثي» في الحديدة
جهود عالمية لمكافحة مرض الملاريا
«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تنفذ مبادرات بحثية
محمد الشرقي يطلع على برامج أكاديمية الفنون
حمد الشرقي: البيانات الإحصائية والتعداد السكاني يواكبان مسيرة التنمية
«الوطني» يشارك في اجتماعات لجان البرلمان العربي
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
صاروخ سويدي شارد يسقط في النرويج
أرشيفية
25 ابريل 2023 22:16
تعطل صاروخ بحثي أطلقته شركة الفضاء السويدية من مركز إسرانج للفضاء في شمال السويد في ساعة مبكرة من صباح أمس الاثنين وسقط على بعد 15 كيلومترا داخل النرويج المجاورة.
وقالت الشركة في بيان إن الصاروخ وصل إلى ارتفاع 250 كيلومترا، حيث تجرى التجارب وسط انعدام الجاذبية.
وقال فيليب أولسون رئيس الاتصالات في الشركة لرويترز اليوم "سقط في الجبال من ارتفاع ألف متر وعلى بعد عشرة كيلومترات من أقرب تجمع سكني".
وأضاف أن هناك إجراءات روتينية تتخذ عندما لا تسير الأمور بالشكل الصحيح فيبلغون الحكومتين السويدية والنرويجية والجهات الفاعلة الأخرى.
وقالت الشركة إن العمل جار على استرجاع حمولة الصاروخ، ويتم التحقيق في التفاصيل الفنية وراء تحول مسار الرحلة بهذه الطريقة.
ولم يتسن الحصول على تعليق من هيئة الطيران المدني النرويجية.
أخبار ذات صلة
السويد تطرد 5 دبلوماسيين روس
السويد: إرسال قوة مسلحة لإجلاء مواطنينا من السودان
المصدر: وكالات
صاروخ
النرويج
السويد
الأكثر قراءة
الإمارات
رئيس الدولة ينشر صورة مع العائلة بمناسبة عيد الفطر
21 ابريل 2023
الإمارات
حملة للحد من التكدس السكاني في أبوظبي
25 ابريل 2023
دنيا
علاج واعد يقضي على التهاب المفاصل ويجدد الغضروف
23 ابريل 2023
آخر الأخبار
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
الرياضي
البرازيل تنتظر أنشيلوتي
اليوم 01:29
الرياضي
«دولي السيارات» يعتمد «السبرينت الجديد» في فورمولا1
اليوم 01:25
عربي ودولي
الامارات: دعم الجهود الدولية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط
اليوم 01:05
عربي ودولي
نازحون يفترشون الطرق في الخرطوم بسبب انقطاع الوقود
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©