استمرار عمليات إجلاء الأجانب من السودان

لقي اتفاق وقف إطلاق النار المعلن لمدة ثلاثة أيام في السودان التزاما جزئيا في العاصمة الخرطوم مع بدء سريانه الثلاثاء فيما تتسارع عمليات إجلاء الرعايا الأجانب. وتواصلت الثلاثاء عمليات إجلاء الأجانب التي اكتسبت زخماً اعتباراً من نهاية الأسبوع الفائت. وبحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس، غادر أكثر من 6000 شخص الخرطوم في عمليات الإجلاء. - الولايات المتحدة وكندا أجلت الولايات المتحدة الأحد نحو مئة شخص، من موظفي سفارتها و"بعض الدبلوماسيين الأجانب" من الخرطوم. ولا يزال في السودان آلاف المواطنين الأميركيين، يحمل بعضهم جنسية أخرى. وفي البداية، قالت واشنطن إنه من غير المرجح إجلاء المزيد في الايام المقبلة. ولكن أعلن البنتاغون الإثنين إن المسؤولين ينظرون في إمكان استخدام طرق برية للخروج من السودان. وأجلت كندا موظفي سفارتها من الخرطوم مع الاميركيين وفق ما أعلن رئيس وزرائها جاستن ترودو. وأكد ترودو أن بلاده "تنظر في إقامة عمليات نقل جوي مباشرة" للكنديين والمعتمدين عليهم، أي نحو 550 شخصا يرغبون في المغادرة. - الاتحاد الأوروبي أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الإثنين أن أكثر من ألف من رعايا الاتحاد غادروا السودان. أجلت فرنسا أيضا 538 شخصا، بحسب ما اعلن الرئيس ايمانويل ماكرون الثلاثاء، ويشكل الفرنسيون أكثر من ثلثهم بقليل. وأعلنت ألمانيا انها ستسير مساء الثلاثاء آخر رحلة إجلاء من السودان في اتجاه الأردن. وقالت وزيرة الخارجية الالمانية انالينا بيربوك في بيان ان "نحو 500 شخص من ثلاثين بلدا تم اجلاؤهم من الخرطوم بفضل دعمنا". وقالت أوكرانيا الثلاثاء إنها اجلت 138 شخصا بينهم 87 من مواطنيها إلى مصر. وكشفت إيطاليا أنها أغلقت سفارتها بعد إجلاء جميع مواطنيها الذين طلبوا مغادرة السودان، وهم "نحو 200 شخص". وأجلت أيضا ممثلين للفاتيكان. قالت الخارجية الهولندية إنها أجلت "نحو 100 مواطن هولندي، نصفهم على متن طائرات هولندية" التي أقلت أيضا 70 شخصا آخرين. وأجلت طائرة إسبانية مئة شخص، هم ثلاثون إسبانيا وسبعون من أوروبا وأميركا اللاتينية، من السودان إلى جيبوتي الأحد، وفق ما أعلنت مدريد. وصلت أول مجموعة مؤلفة من 17 يونانيا إلى أثينا الثلاثاء ، بحسب وزارة الدفاع اليونانية. بينما تم إجلاء المزيد من اليونانيين إلى الأردن على متن طائرة هولندية. وأعلنت قبرص أنها تنظر في إمكان إجلاء 20 من مواطنيها العالقين. وأعلنت النمسا وبلغايا والمجر ورمانيا إجلاء مواطنيها من هناك بمساعدة أجنبية. - المملكة المتحدة والنروج وسويسرا اعلنت بريطانيا الثلاثاء إطلاق عملية "اجلاء واسعة النطاق" لمواطنيها بعد عملية الأحد لإجلاء موظفي سفارتها وعائلاتهم. وأعلنت النروج من جهتها إجلاء دبلوماسييها من الخرطوم. وأفادت سويسرا بإجلاء سبعة من موظفي سفارتها وأفراد عائلاتهم بمساعدة فرنسا. - الدول العربية قادت السعودية أول عملية إجلاء واسعة النطاق السبت عبر البحر، وأجلت مئات من السعوديين والأجانب من أكثر من 20 دولة وتم نقلهم إلى مدينة جدة الساحلية. من جهتها، أفادت الخارجية المصرية مساء الثلاثاء بإجلاء 446 مواطنا من طريق البر، بالإضافة إلى 189 آخرين بينهم سوداني مصاب "جوا". وبحسب الوزارة، تم إجلاء 1539 مصريا حتى الآن. أعلن الأردن الاثنين عودة 20 من رعاياه تم إجلاؤهم على متن طائرة ألمانية. ووصلت أربع رحلات جوية في الليلة السابقة على متنها 343 راكبا هم أردنيون وفلسطينيون وعراقيون وسوريون وألمان. وغادر أكثر من 50 لبنانيا و 105 ليبيين على متن سفينة سعودية. وأعلنت بغداد الأحد "إجلاء 14 عراقيا من الخرطوم إلى موقع آمن في منطقة بورتسودان" مؤكدة أن الجهود تتواصل لإجلاء آخرين بعدما أشارت السبت إلى أن موظفي السفارة العراقية غادروا الخرطوم. وأعلنت الخارجية اللبنانية إجلاء 52 شخصاً فجر الإثنين من بورتسودان على متن سفينة للبحرية السعودية الى جدة. وقالت السفارة الليبية في الخرطوم الجمعة إنها أجلت 83 ليبيًا من الخرطوم ونقلتهم إلى بورتسودان. وأعلنت السلطات الجزائرية الاثنين أنها أجلت طاقم سفارتها وعددا لم تحدده من مواطنيها. وكشفت موريتانيا الإثنين أنها أجلت الأحد 101 من مواطنيها إلى السعودية. وتم إجلاء أكثر من 200 مغربي إلى بورتسودان لإعادتهم إلى بلدهم. - الدول الإفريقية تسعى تشاد لإرسال طائرات لإعادة 438 من رعاياها يغادرون الخرطوم على متن حافلات إلى بورتسودان قبل إجلائهم بطائرات، حسب الحكومة. وتعتزم نيجيريا المباشرة بإجلاء قرابة 3000 من مواطنيها، غالبيتهم طلاب على متن حافلات إلى مصر اعتبارا من صباح الثلاثاء، وفق مسؤولين. ويقدر المسؤولون عدد الرعايا النيجيريين الساعين للمغادرة بنحو 5000. أعلنت دولة جنوب إفريقيا أنها بدأت إجلاء عشرات من مواطنيها العالقين في السودان. وكان الرئيس سيريل رامابوزا قال إن 77 مواطنا عالقون في ذلك البلد. تركيا بدأت أنقرة عملياتها فجر الأحد حيث نقلت نحو 600 من رعاياها برا من اثنين من أحياء الخرطوم ومدينة ود مدني الجنوبية. - آسيا قالت باكستان إن قافلة تضم 211 من مواطنيها وصلت إلى بورتسودان الثلاثاء، ما يرفع عدد مواطنيها الذين تم إجلاؤهم إلى 700 شخص، ولا يزال 1500 باكستاني في السودان. كما أفادت الهند الاثنين بأن 500 من مواطنيها وصلوا إلى بورتسودان وأن "آخرين في طريقهم" إلى المدينة الساحلية. وذكرت إندونيسيا أن 43 من رعاياها لجأوا إلى مجمع السفارة في الخرطوم. وأعلنت الصين إجلاء أول دفعة من مواطنيها الذين يقدر عددهم بأكثر من 1500 في السودان. وقالت ماليزيا إن 30 من مواطنيها وصلوا إلى بورتسودان الثلاثاء و26 مواطنا من دول أخرى بينهم اميركيان. وأعلنت الفلبيين الثلاثاء إجلاء 50 من مواطنيها من الخرطوم على أن يسافروا برا إلى مصر. وهناك 700 فيليبيني في السودان.