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أوكرانيا تحصل على دفعة مساعدات من الاتحاد الأوروبي

دبابة مدمرة جراء المعارك في أوكرانيا
25 ابريل 2023 21:17

أعلنت وزارة المالية الأوكرانية اليوم الثلاثاء حصول أوكرانيا على الدفعة الثالثة بقيمة 5ر1 مليار يورو من حزمة المساعدات المقررة من الاتحاد الأوروبي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه سيتم استخدام هذه الأموال لسد احتياجات الميزانية "الأشد إلحاحا"، مشيرة إلى أن هذا المبلغ جزء من حزمة مساعدات مالية أوروبية بقيمة 18 مليار يورو.

وفي يناير الماضي، حصلت أوكرانيا على 3 مليارات يورو وفي مارس على 5ر1 مليار يورو من حزمة المساعدات.

وفي أواخر الشهر الماضي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على حزمة قروض جديدة مدتها 4 سنوات بقيمة 6ر15 مليار دولار لأوكرانيا كجزء من حزمة مساعدات دولية لأوكرانيا بقيمة 115 مليار دولار، في الوقت الذي دخل فيه الهجوم الروسي على كييف عامه الثاني.

 

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