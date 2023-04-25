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القوات العراقية تعتقل 8 من عناصر داعش في كركوك

القوات العراقية تعتقل 8 من عناصر داعش في كركوك
25 ابريل 2023 20:16

ذكر بيان عسكري عراقي، اليوم الثلاثاء، أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت من اعتقال ثمانية من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي في مناطق متفرقة بمحافظة كركوك شمالي بغداد، وفق معلومات استخبارية دقيقة في مناطق متفرقة من المحافظة.

وذكر البيان أن المعتقلين مطلوبون وفق أحكام قانون الإرهاب العراقي لانتمائهم لعصابات داعش، واعترفوا خلال مراحل التحقيقات الأولية بأنهم عملوا بما يسمى ديوان الجند والمفارز الأمنية بعد تلقيهم دورات خاصة ضمن صفوف داعش.

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كما ذكر البيان أن أحد المعتقلين قام بنقل المواد الغذائية والمعونات لعصابات داعش وتم تدوين أقوالهم ابتدائياً وقضائياً بالاعتراف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وتشهد مناطق متفرقة من البلاد عمليات عسكرية وأمنية شبه يومية وزيارات ميدانية لكبار قادة الجيش العراقي والأجهزة الأمنية، وعقد اجتماعات ميدانية لتأمين المدن العراقية وملاحقة الخلايا النائمة لداعش.

 

 

المصدر: د ب أ
العراق
داعش
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