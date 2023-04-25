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عشرات الجثث على شواطئ ليبيا بعد غرق قاربي مهاجرين

أرشيفية
25 ابريل 2023 19:37

قال مسؤول في خفر السواحل الليبي وعامل إغاثة اليوم الثلاثاء إن المياه جرفت ما لا يقل عن 57 جثة، بعد غرق قاربي مهاجرين في البحر المتوسط قبالة بلدتين في غرب البلاد.

ووفقا لأحد الناجين، ويدعى بسام محمود وهو من مصر، فإن نحو 80 راكبا كانوا على متن قارب انطلق باتجاه أوروبا عند الثانية تقريبا من صباح اليوم الثلاثاء.

ويروي أن مشادة وقعت فيما كان القارب يغرق إلا أن المسؤول عنه رفض التوقف.

وقال لرويترز "ظللنا نصارع حتى وصل إلينا شخص ما. لقد كان المشهد مروعا وتوفي البعض (في الماء) أمامي".

وقال فتحي الزياني المسؤول بخفر السواحل إنه تم انتشال 11 جثة إحداها لطفل قبالة القره بوللي شرق طرابلس موضحا أن المهاجرين كانوا من باكستان وسوريا وتونس ومصر.

وذكر عامل إغاثة تابع للهلال الأحمر في صبراتة بغرب طرابلس أنهم انتشلوا 46 جثة خلال الأيام الستة الماضية من على الشاطئ، جميعهم "مهاجرون غير شرعيين" كانوا على متن قارب واحد.

ونشرت جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع صبراتة صورا على الإنترنت تظهر جثثا في أكياس سوداء يضعها عمال إغاثة يرتدون كمامات وقفازات على ظهر شاحنات صغيرة.

وقال عامل الإغاثة إنه من المتوقع أن تجرف المياه المزيد من الجثث خلال الأيام المقبلة.

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المصدر: وكالات
ليبيا
البحر المتوسط
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