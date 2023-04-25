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ترامب يزور اسكتلندا الأسبوع المقبل

ترامب يزور اسكتلندا الأسبوع المقبل
25 ابريل 2023 19:32

 من المقرر أن يزور الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب اسكتلندا الأسبوع المقبل. ومن المتوقع أن يقضي ترامب بعض الوقت في منتجع الجولف الخاص به "ترامب تيرنبيري" في ساوث أيرشاير، بحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وسيتوقف الرجل البالغ من العمر 76 عاماً أيضاً في أيرلندا، حيث يعتقد أنه سيهبط في مطار شانون في 3 مايو المقبل. وسيقيم ترامب في فندق "ترامب انترناشيونال آند جولف لينكس" على مشارف دونبج في مقاطعة كلير.

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وتأتي الزيارة في الوقت الذي يواجه فيه ترامب إجراءات قضائية في الولايات المتحدة ووسط تكهنات بأنه يمكن أن يخطط للترشح للرئاسة الأميركية مرة أخرى في عام 2024 .

المصدر: د ب أ
دونالد ترامب
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