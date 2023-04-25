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أول طائرة إجلاء بريطانية تغادر السودان

أول طائرة إجلاء بريطانية تغادر السودان
25 ابريل 2023 19:33

قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الثلاثاء إن أول طائرة إجلاء بريطانية غادرت السودان، مضيفا أنه يتوقع أن تقلع طائرتان أخريان أثناء الليل.

وقال المتحدث إن الحكومة البريطانية تدرس مسارات بديلة للإجلاء من بينها استخدام ميناء بورتسودان.

وأتى الإعلان وسط ترقّب في السودان الثلاثاء لاتفاق لوقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام أعلنته الولايات المتحدة الإثنين، بعد عشرة أيام من معارك دامية.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك "بدأت الحكومة عملية إجلاء واسعة النطاق لحملة جواز السفر البريطاني من السودان عبر رحلات للقوات الجوية الملكية البريطانية".

وشدد على أن الأولوية ستكون للأشخاص "الأكثر ضعفا، بما يشمل العائلات مع الأطفال والمسنّين"، شاكرا قوات بلاده والدبلوماسيين وغيرهم من المشاركين في عملية الإجلاء "المعقّدة".

وكانت وزارة الخارجية البريطانية أفادت في وقت سابق الثلاثاء عن بدء إجلاء الرعايا المدنيين، وأوضحت أن الرحلات ستقلع من خارج الخرطوم و"ستكون متاحة لأولئك الذين يحملون جوازات سفر بريطانية، والأولوية ستمنح للعائلات مع أطفال و/أو المسنّين أو الأفراد الذين يعانون ظروفا صحية".

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