وصول 12 لبنانياً إلى مطار بيروت بعد إجلائهم من السودان

وصلت الدفعة الأولى من المواطنين اللبنانيين الذين تم إجلاؤهم من السودان، اليوم الثلاثاء، إلى مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت).

وقال وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، في تصريح من مطار بيروت لدى استقباله المواطنين العائدين :«عملنا مع رئيس الحكومة لإخراج أكبر عدد من اللبنانيين الموجودين في الخرطوم». وشكر بو حبيب السعودية، والإمارات على مساعدتهما لبنان في إتمام هذه العملية، مشيراً إلى أن «دولة الإمارات العربية المتحدة ساعدتنا في الطريق من الخرطوم إلى بورتسودان، ومن بورتسودان إلى لبنان ساعدتنا المملكة العربية السعودية».

وأضاف أن «الأردن أيضاً عرض المساعدة»، مشيراً إلى أن «الاتصالات أثمرت عن عودة حوالي 70 شخصاً من اللبنانيين الموجودين في السودان إلى بلدهم».

وأشار إلى أن الدفعة الثانية من الذين تم إجلاؤهم من السودان، وتضم 32 شخصاً، سوف تصل إلى مطار بيروت في وقت لاحق اليوم. يذكر أنه تم إجلاء 52 شخصاً من اللبنانيين من الخرطوم إلى مدينة جدة السعودية، أمس الاثنين، بمساعدة المملكة العربية السعودية، على أن تستكمل عملية الإجلاء اليوم.