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مسؤول روسي كبير يحذر الغرب: قد نستخدم النووي

أرشيفية
25 ابريل 2023 18:18

حذر الرئيس الروسي السابق، دميتري ميدفيديف، الغرب من التقليل من استعداد روسيا لاستخدام أسلحتها النووية في حالات الطوارئ.

وقال ميدفيديف اليوم الثلاثاء، في مصنع دفاعي يقوم بتصنيع الصواريخ، من الممكن لروسيا، بوصفها قوة نووية، استخدام هذه الأسلحة، إذا كان وجودها مهددا بهجوم.

وأوضح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أثناء إلقائه كلمة أمام منتدى للشباب عُقد في موسكو، إن "الرد على مثل هذه الأعمال هو استخدام الأسلحة النووية".

وقال: "يجب على خصومنا المحتملين عدم التقليل من شأن ذلك"، في إشارة إلى البعض في الغرب، الذين ألمحوا إلى أن روسيا توجه تهديدات فارغة، وإلى أنها ليست مستعدة بصورة جدية لنشر أسلحتها النووية في المواجهة مع حلف شمال الأطلسي (ناتو) والقوى الغربية بشأن أوكرانيا.

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