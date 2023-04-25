غلق محطة سكة حديد في هيروشيما بعد العثور على جسم مشبوه

تسبب العثور على جسم مشبوه داخل إحدى محطات السكك الحديدية في هيروشيما، اليوم الثلاثاء، في توقف الخدمة بأحد محاور القطارات السريعة الرئيسية في غرب اليابان.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، عن الشرطة القول، إن توقف الخدمة حدث بعد أن عثر أحد العملاء على حقيبة ورقية تم تركها داخل مرحاض في المحطة، اليوم الثلاثاء.

وقامت الشرطة بإجلاء العملاء والموظفين من المبنى الذي توجد به دورة المياه، لضمان سلامتهم. وشوهدت قوات الشرطة المزودة بمعدات متخصصة، في مكان الواقعة، حيث قام أفراد الشرطة بإزالة الحقيبة الورقية من المحطة، ويقومون حالياً بفحص محتوياتها، دون أن يصاب أحد بأذى.

وقام المسؤولون العاملون في خط «سانيو شينكاسين»، بتعليق الخدمة بصورة مؤقتة لأكثر من ساعة. ويأتي الحادث بعد أن دعا مسؤولو السلامة في البلاد قوات الشرطة، إلى تكثيف الأمن على مستوى البلاد قبيل انعقاد اجتماع مجموعة السبع الشهر المقبل في هيروشيما. ويشمل ذلك نشر المزيد من الأفراد، وتوخي الحذر من الأغراض المشتبه بها والتي يتم تركها في الأماكن العامة.