الأربعاء 26 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

زلزال قوي يضرب إندونيسيا

زلزال قوي يضرب إندونيسيا
25 ابريل 2023 08:03

قالت وكالة الفيزياء الجيولوجية الإندونيسية إن زلزالاً بقوة 7.3 درجة وقع غربي جزيرة سومطرة اليوم الثلاثاء، وهو ما أدى لإصدار تحذير من أمواج مد عاتية استمر قرابة الساعتين.


وأُلغي بعد ذلك التحذير الذي طالب السلطات المحلية بسرعة توجيه سكان المنطقة التي ضربها الزلزال بالابتعاد عن الشواطئ.
وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي قدّر في وقت سابق قوة الزلزال عند 6.9 درجة.

أخبار ذات صلة
زلزال قوي يهز جزر كيرماديك في نيوزيلندا
زلزالان قويان يهزان إندونيسيا


وقع الزلزال، الذي كان على عمق 84 كيلومتراً، في حوالي الساعة الثالثة صباحاً بالتوقيت المحلي. وأظهرت بيانات وكالة الفيزياء الجيولوجية تسجيل عدة توابع في وقت لاحق بلغت قوة أحدها خمس درجات.


وقال المتحدث باسم الوكالة الإندونيسية للحد من آثار الكوارث إن السلطات تجمع بيانات من الجزر الأقرب لمركز الزلزال قبالة الشاطئ الغربي لجزيرة سومطرة.

المصدر: وكالات
زلزال
إندونيسيا
تسونامي
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
البرازيل تنتظر أنشيلوتي
الرياضي
البرازيل تنتظر أنشيلوتي
اليوم 01:29
«دولي السيارات» يعتمد «السبرينت الجديد» في فورمولا1
الرياضي
«دولي السيارات» يعتمد «السبرينت الجديد» في فورمولا1
اليوم 01:25
خليفة شاهين المرر يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الامارات: دعم الجهود الدولية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط
اليوم 01:05
نازحون سودانيون من الخرطوم جراء الاشتباكات (رويترز)
عربي ودولي
نازحون يفترشون الطرق في الخرطوم بسبب انقطاع الوقود
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©