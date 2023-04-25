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السعودية تٌعرب عن تعازيها لمصر في وفاة مساعد الملحق الإداري بسفارة مصر في الخرطوم

السعودية تٌعرب عن تعازيها لمصر في وفاة مساعد الملحق الإداري بسفارة مصر في الخرطوم
25 ابريل 2023 07:35

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن تعازي المملكة العربية السعودية وصادق مواساتها لجمهورية مصر العربية الشقيقة، في وفاة مساعد الملحق الإداري بسفارة مصر في الخرطوم، وهو في طريقه إلى مقر السفارة المصرية في الخرطوم لمتابعة مهام إجلاء المواطنين المصريين.

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وجددت وزارة الخارجية دعوة المملكة إلى سرعة وقف العمليات العسكرية والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد، وتغليب مصلحة الشعب السوداني بالحفاظ على مكتسباته ومقدراته، والعودة إلى الاتفاق الإطاري الهادف للوصول إلى إعلان سياسي يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للسودان وشعبه الشقيق.

المصدر: وكالات
مصر
الخرطوم
السعودية
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