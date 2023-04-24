واشنطن: موافقة طرفي النزاع بالسودان على هدنة 3 أيام

واشنطن (الاتحاد، وكالات)

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس الاثنين، عن موافقة طرفي النزاع في السودان على وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام، اعتباراً من اليوم الثلاثاء.

وقال بلينكن في بيان: «عقب مفاوضات مكثفة على مدار الساعات الثماني والأربعين الماضية، وافقت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على تنفيذ وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد، ابتداء من منتصف ليل 24 أبريل، ويستمر لمدة 72 ساعة».

وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة تعمل أيضاً مع شركاء لتشكيل لجنة تتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار في السودان.

والتقى وزير الخارجية الأميركي، أمس، في واشنطن نظيره الكيني لبحث جهود السلام في السودان. وفي هذه الأثناء، أكد البيت الأبيض أن لا خطط حالية لإرسال قوات حفظ سلام أو جنود أميركيين إلى السودان، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تعد لإرسال قطع من الأسطول الأميركي لمساعدة رعاياها الذين يرغبون في مغادرة السودان. وحذر المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي أمس، من خطورة الوضع الأمني، قائلاً إنه «لا يسمح بعملية إجلاء إضافية لرعايا أميركيين».

ولفت البيت الأبيض إلى أن «لدى الولايات المتحدة قدرات عسكرية في المنطقة يمكن تحريكها في حالات الطوارئ»، دون تحديد طبيعة الطوارئ التي ذكرها. وأوضح المصدر أن واشنطن «تجري اتصالات مستمرة مع رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار».