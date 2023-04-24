الثلاثاء 25 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

واشنطن: موافقة طرفي النزاع بالسودان على هدنة 3 أيام

دخان يتصاعد من مبنى بجوار سيارة متضررة في أحد شوارع الخرطوم (أ ف ب)
25 ابريل 2023 01:25

واشنطن (الاتحاد، وكالات)

أخبار ذات صلة
بريطانيا تبدأ إجلاء مواطنيها من السودان
شرطة الشارقة تساعد 13 سودانياً عالقين في المطار

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس الاثنين، عن موافقة طرفي النزاع في السودان على وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام، اعتباراً من اليوم الثلاثاء.
وقال بلينكن في بيان: «عقب مفاوضات مكثفة على مدار الساعات الثماني والأربعين الماضية، وافقت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على تنفيذ وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد، ابتداء من منتصف ليل 24 أبريل، ويستمر لمدة 72 ساعة».
وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة تعمل أيضاً مع شركاء لتشكيل لجنة تتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار في السودان.
والتقى وزير الخارجية الأميركي، أمس، في واشنطن نظيره الكيني لبحث جهود السلام في السودان. وفي هذه الأثناء، أكد البيت الأبيض أن لا خطط حالية لإرسال قوات حفظ سلام أو جنود أميركيين إلى السودان، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تعد لإرسال قطع من الأسطول الأميركي لمساعدة رعاياها الذين يرغبون في مغادرة السودان. وحذر المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي أمس، من خطورة الوضع الأمني، قائلاً إنه «لا يسمح بعملية إجلاء إضافية لرعايا أميركيين».
ولفت البيت الأبيض إلى أن «لدى الولايات المتحدة قدرات عسكرية في المنطقة يمكن تحريكها في حالات الطوارئ»، دون تحديد طبيعة الطوارئ التي ذكرها. وأوضح المصدر أن واشنطن «تجري اتصالات مستمرة مع رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار».

السودان
الجيش السوداني
أزمة السودان
قوات الدعم السريع
الدعم السريع
وزير الخارجية الأميركي
أنتوني بلينكن
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
شرطة أبوظبي
الإمارات
فيديو.. شرطة أبوظبي تضبط سائقاً ارتكب مخالفتين مروريتين وعرض سلامة الآخرين للخطر
اليوم 13:45
جانب من البرامج الإنسانية والعمليات الإغاثية للهلال الأحمر (أرشيفية)
الإمارات
10.8 مليار درهم برامج ومشاريع الهلال الأحمر داخل الدولة وخارجها خلال 15 عاماً
اليوم 12:28
521 جهة نفع عام مؤهلة للإعفاء من "ضريبة الشركات"
الاقتصادي
521 جهة نفع عام مؤهلة للإعفاء من "ضريبة الشركات"
اليوم 11:55
400 ألف مستخدم للنقل العام بعجمان خلال العيد
الإمارات
400 ألف مستخدم للنقل العام بعجمان خلال العيد
اليوم 11:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©