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أزمة وقود وكهرباء حادة في الخرطوم

فتى يدفع عربة محملة بصناديق المياه في الخرطوم (رويترز)
25 ابريل 2023 01:25

شعبان بلال (الخرطوم، القاهرة)

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مع استمرار محاولات الآلاف من سكان الخرطوم الفرار من القتال والبحث عن ملاذ آمن، ارتفعت أسعار المواصلات بشكل كبير وسط ندرة في توافرها.
وقال شاهد عيان لـ«الاتحاد»، إنه دفع ألف جنيه سوداني «1.67 دولار» تكلفة مواصلات بدلاً من 200 جنيه فقط قبل أسبوع.
وارتفع سعر الوقود نتيجة خروج كافة المحطات من الخدمة لانقطاع الإمدادات عنها، ولم يعد هناك أي مصدر للوقود سوى مخزون المصانع والشركات المتوقفة عن العمل، ما تسبب بارتفاع أسعار الانتقال من الخرطوم إلى خارجها.
والمغادرة من الخرطوم ليست سهلة خصوصاً في ظل الحاجة إلى كميات كبيرة من الوقود لقطع المسافة نحو الحدود المصرية شمالاً (زهاء 1000 كيلومتر)، أو بلوغ بورتسودان (850 كيلومتراً إلى الشرق) على أمل الانتقال منها بحراً لدولة أخرى.
وبات الوقود عملة نادرة ومكلفة في الخرطوم التي كانت تعاني أصلاً من تضخم كبير يطال معظم المواد الأساسية.
وحذرت الأمم المتحدة من أنه «في حين يفرّ الأجانب القادرون على ذلك، يزداد تأثير العنف على الوضع الإنساني الحرج أساساً في السودان». كما ارتفع سعر الخبز بنسبة 35%، مع خروج معظم المخابز من الخدمة وتراجع مخزون المخابز التي مازالت في الخدمة. وفي ظل صعوبة الوصول إلى إقليم دارفور الذي يعدّ من أفقر مناطق السودان، أفاد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن 10 مركبات و6 شاحنات أغذية تعرّضت للسرقة في الإقليم.
وقدّر البرنامج حجم المعونات الغذائية المنهوبة بزهاء 4 آلاف متر مكعب. واشتكى الأهالي في الخرطوم من صعوبة الوصول إلى خدمات «الإنترنت» بعد أن كانت مقطوعة لساعات.

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