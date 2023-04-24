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تحطم «مسيّرة» أوكرانية قرب موسكو

أرشيفية
25 ابريل 2023 01:25

موسكو (وكالات) 
أعلنت السلطات الروسية، أمس، أن مسيّرة أوكرانية تحطمت على بعد نحو 50 كيلومتراً من موسكو من دون وقوع إصابات أو أضرار، على وقع مخاوف من وقوع هجمات في روسيا بعد أيام من الأعياد الوطنية الكبرى. هذه هي الحادثة الثانية التي يتم الإبلاغ عنها في منطقة موسكو منذ بدء الهجوم في أوكرانيا في فبراير 2022. وقد استهدفت مسيرات مناطق روسية أخرى أحياناً بعيدة جداً من الحدود الأوكرانية. وكتب ايغور سوخين المسؤول عن منطقة بوغورودسك على تلغرام «تحطمت مسيرة أوكرانية الصنع في منطقة بوغورودسك» على بعد نحو 50 كيلومترًا شرق موسكو، حيث عثر عليها أحد السكان الأحد في غابة. في السياق، أعلنت سلطات شبه جزيرة القرم، أمس، تعليق حركة الملاحة البحرية في خليج سيفاستوبول، وذلك بعد اعتراض هجوم لطائرة مسيرة أوكرانية في أجواء المنطقة.

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