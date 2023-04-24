العراق.. اجتماع مرتقب لـ«الإطار التنسيقي»

هدى جاسم (بغداد)

يعقد «الإطار التنسيقي» أكبر تكتل سياسي في العراق، الأسبوع المقبل اجتماعاً مهماً مع رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، لمناقشة التغييرات الجديدة على مستوى وزراء ومحافظين ومدراء.

وقال القيادي في الإطار، تركي العتبي أمس، إن «رئيس مجلس الوزراء وضع رؤية شاملة لملف التغيير تعتمد على مبدأ تقييم فني عادل للأداء، سواء للحقائب الوزارية أو المحافظين أو مدراء بعض المؤسسات الحكومية».

وأضاف العتبي: «اجتماع مهم للإطار التنسيقي بحضور السوداني سيعقد الأسبوع المقبل في بغداد»، متوقعاً «طرح رئيس الوزراء رؤيته الخاصة بالتغييرات».

وأشار القيادي في الإطار التنسيقي، إلى أن «أي تغيير يقوم به السوداني سيكون ضمن أسباب إيجابية»، مبيناً أن التغير قد يتأخر أسابيع ولكن القرار بيد رئيس الوزراء في نهاية المطاف. في السياق أشارت مصادر من داخل «الإطار التنسيقي» إلى أن السوداني عازم على إجراء تغيير وزاري في التشكيلة الوزارية التي تشترك فيها جميع القوى السياسية، باستثناء «التيار الصدري»، والحزبين الكرديين «الديمقراطي الكردستاني»، و«الاتحاد الوطني الكردستاني»، وذلك بعد تسلّمه السلطة في أكتوبر الماضي.