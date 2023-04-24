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اليمن: «الحوثي» تعمق المأساة الإنسانية

وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني
25 ابريل 2023 01:25

أحمد شعبان (عدن) 
أكدت الحكومة اليمنية أن جماعة الحوثي الانقلابية، تعمق المأساة الإنسانية وتقوض جهود التهدئة وإحلال السلام في اليمن، مُدينة إقدام الحوثي على تفجير منازل اليمنيين في أول أيام عيد الفطر المبارك، وتشريد الأسر من النساء والأطفال.
وطالب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن هانس غروندبرغ بمغادرة مربع الصمت، وإعلان موقف واضح من ممارسات جماعة الحوثي الانقلابية، التي تعمق المأساة الإنسانية وتقوض جهود التهدئة وإحلال السلام في اليمن، والتي تندرج ضمن سياسات التهجير القسري للمدنيين وجرائم حرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، والعمل على إدراج جماعة الحوثي ضمن قوائم الإرهاب الدولية.
وأدان الإرياني، واستنكر بأشد العبارات إقدام جماعة الحوثي الانقلابية، على تفجير منازل اليمنيين في أول أيام عيد الفطر المبارك، وتشريد الأسر من النساء والأطفال، في جريمة حرب وانتهاك سافر للقانون الدولي والإنساني.
وأوضح معمر الإرياني في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن جماعة «الحوثي» سبق وأن قامت بتفجير منازل 6 من مناهضي الانقلاب في المنطقة منذ مطلع العام الحالي، فيما وثقت منظمات متخصصة تفجيرها قرابة تسعمائة من منازل قيادات الدولة والجيش والأمن والسياسيين والإعلاميين والمواطنين، منذ الانقلاب، ضمن حملتها الممنهجة للانتقام من معارضيها وتهجيرهم وأسرهم قسراً من مناطقهم. وأشار الإرياني إلى أن اتخاذ جماعة الحوثي الانقلابية سياسة تفجير المنازل وتهجير سكانها قسراً، للانتقام من المناهضين لمشروعها الانقلابي، عمل يكشف وجهها الحقيقي كتنظيم إرهابي. بدوره، اعتبر الخبير العسكري اليمني العقيد يحيى البحر أن الحوثي لم يلتزم بالهدنة منذ تفعيلها قبل عام، وبلغت الخروقات بالآلاف خصوصاً في جبهات مأرب والضالع وتعز وشبوة وجبهة الساحل الغربي.

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