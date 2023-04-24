موسكو لن تدعو رؤساء دول أجنبية لاحتفالات 9 مايو

أعلن الكرملين اليوم الاثنين، أن روسيا لن تدعو أياً من رؤساء الدول أو الحكومات الأجنبية لحضور عرضها العسكري التقليدي في التاسع من مايو. ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله اليوم الاثنين: «لا توجد دعوات خاصة هذا العام». وسيحضر رئيس جمهورية قيرغيزستان السوفيتية السابقة، صدير جباروف، وحده الاحتفالات بالذكرى 78 لانتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية، حيث سيتصادف وجوده في موسكو في زيارة عمل. وبرر الكرملين بشكل رسمي غياب رؤساء الدول الأجنبية بقوله إن هذا العام لا يمثل ذكرى مهمة للأحداث. ومع ذلك، في أحداث ذكرى مماثلة في الماضي، جاء رؤساء دول من الخارج لحضور المراسم في الساحة الحمراء في موسكو، حيث يتم استعراض أكثر من عشرة آلاف جندي ومعدات عسكرية في هذه المناسبة. وفي العام الماضي، في الذكرى السنوية في مايو، لم يحضر أي ضيوف دوليين احتفالات موسكو.