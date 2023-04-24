الثلاثاء 25 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

أكثر من 20 مفقوداً في حادثي غرق قبالة سواحل إيطاليا

أرشيفية
24 ابريل 2023 23:37

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الاثنين، أن أكثر من 20 شخصاً في عداد المفقودين بعد حادثي غرق قبالة سواحل إيطاليا، اذ ساهم الطقس الجيد في عمليات عبور جديدة محفوفة بالمخاطر في المتوسط.

وكتبت كيارا كاردوليتي ممثلة المفوضية في إيطاليا على تويتر «غرق زورقان مجدداً قبالة لامبيدوسا مع فقدان 22 شخصًا. تعازينا لمن فقدوا أحباء في البحر».

وقال مسؤول عن المكتب الإعلامي في المفوضية، إن 36 ناجياً من حادث الغرق الأول أخبروا خفر السواحل الإيطاليين أن 19 شخصاً على متن قاربهم لقوا حتفهم بعد أن انقلب جزئياً.

وصرح المصدر نفسه بأن ثلاثة أشخاص آخرين لقوا حتفهم في حادث الغرق الثاني.

ولم يعط خفر السواحل الإيطاليون معلومات بشأن حادثي الغرق.

 

أخبار ذات صلة
جوتيريش يطالب طرفي النزاع في السودان بالتهدئة والعودة للمفاوضات
وصول  120 مهاجراً إلى إيطاليا
المصدر: وكالات
الأمم المتحدة
إيطاليا
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
جانب من البرامج الإنسانية والعمليات الإغاثية للهلال الأحمر (أرشيفية)
الإمارات
10.8 مليار درهم برامج ومشاريع الهلال الأحمر داخل الدولة وخارجها خلال 15 عاماً
اليوم 12:28
521 جهة نفع عام مؤهلة للإعفاء من "ضريبة الشركات"
الاقتصادي
521 جهة نفع عام مؤهلة للإعفاء من "ضريبة الشركات"
اليوم 11:55
400 ألف مستخدم للنقل العام بعجمان خلال العيد
الإمارات
400 ألف مستخدم للنقل العام بعجمان خلال العيد
اليوم 11:53
يكشف البحث عن أول رصد لموجات الصوت التي تنتقل إلى قلب المريخ
دنيا
بحث جديد يكشف أسراراً عن كوكب المريخ
اليوم 11:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©